Sarıyer'de inşaat demiri yüklü tır gecekondu üzerine devrildi

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BV 1304 plakalı inşaat demiri yüklü tır, yokuştan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gecekonduların üzerine devrildi.

Gecekondularda ağır hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile tırın sürücüsü Remzi Bingöl'ü kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 5 kişi ve tırın sürücüsü Remzi Bingöl, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun iyi olduğu, 1 yaralının ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Tırın ve gecekonduların üzerine devrilen demirlerin kaldırılması için itfaiye ekiplerinin vinçlerle yoğun çalışması devam ediyor.

“Yatak odasında tırın tekerlekleri vardı”

Kazaya ilişkin incelme başlatılırken, tırın devrildiği gecekonduda oturanlardan Ali Tosun, “Bir saat önce bir gürültüyle uyandım. Yatak odasında tırın tekerlekleri vardı. Odayı komple aşağı indirmişti. Bizim aile üyeleri feryat figan ediyordu. Ben kapılar sıkıştığı için dışarı çıkamadım. Camdan dışarı çıktım. Abim enkazın altında kalmıştı. Öyle bir yerde sıkıştı ki 30 ton inşaat demiri var. Demirlerle duvarın arasında kalmıştı. Hiçbir şey yapamadım. Her yere haber verdik. Abimi çıkardılar hastaneye kaldırdılar. Abim orta yaralı diğerleri hafif yaralı. Tırın çarptığı bölümde olsalardı hepimiz gitmiştik. Burada daha önce de kaza oldu. Buradaki sıkıntı şu; navigasyonu açıp tünele bağlanmaya çalışıyorlar. Normalde tırların tünele girmesi yasak ama buradan geçiyorlar. Kaza nedeniyle üç evde hasar var. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu burada bitmeyecek. Bunun çözümü yok. Nereye başvurduysak olmadı. Sürekli bir mağduriyet. Çözemedik” dedi.

Öte yandan, devrilen demir yüklü tır ve gecekonduların son hali drone ile havadan görüntülendi.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - Hasan Zahid Ezim

