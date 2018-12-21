Sarıyer'de iş yeri olarak kullanılan depoyu su bastı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe belediyesi semtin caddelerinde tretuvar düzenleme kapsamında çalışma başlattı. Yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmalar sonucunda caddenin bir kısmı kazıldı ancak kaldırımları yenilenmedi. Kaldırım üzerindeki binalara ait depo mazgalları ise kapakları açık şekilde ortada kaldı.

30 bin liralık klima malzemesi zarar gördü

Bu olay sonrasında geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağış sonucunda açık kalan mazgaldan akan yağmur suları, bir iş yerinin kullandığı depoyu bastı. İş yeri yetkilisinin fark ederek ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstinye İtfaiye İstasyonuna bağlı ekip, depodaki suyu tahliye çalışmasına başladı. Olay sonucunda ise depodaki yaklaşık 30 bin lira değerinde klima malzemesi zarar gördü.

“Tretuvar çalışması var, iş yerini su basmış”

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Kaya, “Burada tretuvar çalışması var. Bu çalışma sürerken çok da yağmur yağdı. Nereden geldiğini bulmak lazım, iş yerini de su basmış. Çalışmayı belediye yaptı, yaklaşık 2 aydır belediye Hacıosman'dan başladı ve devam ediyor” dedi.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker



