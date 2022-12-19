Sarıyer'de kaza: 1 yaralı

Kaza saat 14.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Günay idaresindeki 34 PA 5032 plakalı araç, seyir halindeyken başka bir aracın sıkıştırması sonucu orta refüje çıkıp ters şeritteki 34 NK 9218 plakalı Ufuk Sonel idaresindeki lüks cipe çarptı. 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Araç şoförü Samet Günay, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Batuhan Altınbaş

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