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Sarıyer'de kediye çarpmamak isterken kaza yaptı

Sarıyer'de kediye çarpmamak isterken kaza yaptı
Sarıyer'de kediye çarpmamak isterken kaza yaptı

Sarıyer’de seyir halindeki motokurye, bir anda önüne çıkan kediye çarpmamak için yön değiştirince kaza yaptı. Yere düşen kurye yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de kediye çarpmamak isterken kaza yaptı - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Sarıyer İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İlhan Yelboğan 34 BZA 223 plakalı motoruyla seyir halindeyken bir anda önüne fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Aracının hakimiyetini kaybeden kurye, motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı kurye, Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Batuhan Altınbaş
 

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