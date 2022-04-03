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Sarıyer'de klima motoru hırsızlığı kamerada

Sarıyer'de klima motoru hırsızlığı kamerada
Sarıyer'de klima motoru hırsızlığı kamerada

Sarıyer’de bir veterinerin klima motorunu sökerek çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Şahısların çaldıkları motoru hurdacıya sattıkları öğrenilirken, hırsızlar yakalandı.

Sarıyer’de klima motoru hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde bulunan bir veterinerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsız klima motorunu sökerek çaldı. Klima motorunu geldikleri kurye motosikletine yükleyip daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Veteriner sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, çaldıkları klima motorunu Emirgan'da bulunan bir hurdacıya sattıkları öğrenildi. Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheleri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Celal P. ve Süleyman K. , emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Celal P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Hasan Zahid Ezim
 

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