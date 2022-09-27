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Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sarıyer’de motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosikletteki diğer kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise hafif yaralanırken, motosiklet ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz M. kontrolündeki 34 UB 6096 plakalı otomobil ile Furkan Ö. kontrolündeki 34 BZK 868 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Ö. ve arkasında oturan Umut A. yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise kaldırımda bulunan çelik dubaları kırarak durabildi.

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