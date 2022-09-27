Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz M. kontrolündeki 34 UB 6096 plakalı otomobil ile Furkan Ö. kontrolündeki 34 BZK 868 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Ö. ve arkasında oturan Umut A. yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise kaldırımda bulunan çelik dubaları kırarak durabildi.

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