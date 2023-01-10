Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Edirne İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 JM 6342 plakalı kamyonun şoförü, bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedince 41 VK 120 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan şoför çıkarıldı. Kamyonda bulunan bir kişi de kazada yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Batuhan Altınbaş



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