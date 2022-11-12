Sarıyer'de lüks araç ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AOK 028 plakalı lüks araç sürücüsü, başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızını alamayarak refüje çıkan araç, bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, lüks araç tekrar yola çıkıp 34 EBH 715 plakalı başka bir araca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Lüks araçtaki yaralılar ambulansla Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, lüks aracın çarptığı diğer aracın şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Batuhan Altınbaş

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