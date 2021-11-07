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Sarıyer'de minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Sarıyer'de minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var
Sarıyer'de minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarptı. Kazada şoför Murat Tekoğul hayatını kaybederken, 12 yolcunun da yaralandığı öğrenildi.

Sarıyer'de minibüs kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer istikametine seyreden Murat Tekoğul yönetimindeki 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Kazada şoför Murat Tekoğul ve 12 yolcu yaralandı. Bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular kaldırımda gözyaşlarına boğulurken, araç içerisinde sıkışanlar ise itfaiyenin yardımını bekledi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan minibüs sürücüsü Murat Tekoğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Tekoğul'un işe yeni başladığı ve ilk kez direksiyon başına geçtiği iddia edildi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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