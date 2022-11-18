Sarıyer'de otomobilde yangın çıktı, mahalleli büyük panik yaşadı

Olay, dün gece saatlerinde Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi Hacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların ardından aracın alt kısmı alevlere teslim olurken, mahalle dumanla kaplandı. Mahalle sakinleri o esnada büyük panik yaşadı. Araç sahibinin ise dumanlara rağmen aracın içerisine girmeye çalışması dikkat çekti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Batuhan Altınbaş - Burak Uğur

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