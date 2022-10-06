İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunda dehşet

Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunda dehşet
Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunda dehşet

Sarıyer’de özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşerek demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tüm çabalara rağmen genç kızın cesedini çıkaramayınca korkuluk kesildi. Ceset korkulukla birlikte ambulansa konuldu.

Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunda dehşet - Tıkla İzle

Olay, Sarıyer Ayazağa'da bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü. Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu. Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri ise fenalaştı. Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı.

İLGİLİ HABER
İstanbulda dehşet anları kamerada İstanbul’da dehşet anları kamerada
İLGİLİ HABER
Esenyurtta freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı Esenyurt’ta freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
İstanbulda dehşet anları kamerada: Saldırıda vurulan adam yere yığıldı İstanbul’da dehşet anları kamerada: Saldırıda vurulan adam yere yığıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.