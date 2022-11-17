Sarıyer'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay Sarıyer Emirgan Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir okulun yanında park halinde bulunan 34 LAC 083 plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, şoförlüğünü Korhan Tuncel'in (48) yaptığı minibüs alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, okulların ara tatilde olması nedeniyle muhtemel bir faciadan dönüldü.

Doğan Can Cesur

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