Sarıyer'de 'Profesyonel' adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu

Sarıyer Belediyesi 8 yıldır düzenlediği Sarıyer Tiyatro Şenliği kapsamında Duşan Kovacevic'in yazdığı “Profesyonel” adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BKSM) sahnelenen oyunun baş rollerini Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler paylaştı. Yaklaşık 10 yıldır kapalı gişe oynayan tiyatro oyununa Sarıyerli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyunu izlemeye gelen seyirciler 650 kişilik salonu doldururken, dışarıda kalanlar da oyunu merdiven boşluklarında izledi.

“Tiyatro şenlikleri umarım daha da gelişir”

Tiyatro severlerin sezon içerisinde bilet bulamadıkları, yıllardır kapalı gişe oynayan oyunun başrol oyuncularından Bülent Emin Yarar, “Biz bu oyunu 10 yıldır oynuyoruz kapalı gişe olarak. Çok mutluyuz. Seyircimiz var. Bu coşkulu seyirci bizi daha da coşturuyor ve bir türlü vazgeçemiyoruz bu oyundan. Her gittiğimiz yerde turneler dahil olmak üzere farklı karşılanıyor. Herkese değiyor çünkü oyun. İnsan aşkla yapınca yani yazara aşık olunca farklı oluyor sanıyorum. Biz de gücümüz yettikçe oyunu oynayacağız. Burada da şenlik var. Bu ve benzeri tiyatro şenlikleri umarım daha da gelişir, daha da yoğunlaşır. Daha talepler büyür. Sahneler çoğalır, oyuncular çoğalır, yazarlar çoğalır bu benim en büyük dileğim” dedi.

Sarıyer Tiyatro Şenliği'ne çok fazla rağbet olduğunu vurgulayan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, “8'inci Tiyatro Şenliğimizi yapıyoruz. Bugün 16'ncı oyunumuz oynanıyor. Toplamında 19 oyunla bu şenliği gerçekleştirmiş olacağız bu yıl. Bir önceki yıllara göre çok rağbet var. 650 kişilik bir salonda tiyatroyu sergiliyoruz. Her oyun için yaklaşık 2 bin kişi başvuruda bulunuyor. 30 küsur yıllık Sarıyer Belediyecilik tarihinde yalnızca 100 kişilik salonlarda tiyatrolar yapılırken, bugün 4'üncü kültür merkezimiz olan Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezimizde 650 kişilik oyunlarda yer bulamıyoruz. Bu sevindirici” diye konuştu.

Serdar Ünal