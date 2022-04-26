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Sarıyer'de refüje çarpan kamyonet ters döndü: 3 ağır yaralı

Sarıyer'de refüje çarpan kamyonet ters döndü: 3 ağır yaralı
Sarıyer'de refüje çarpan kamyonet ters döndü: 3 ağır yaralı

Sarıyer’de marketlere gıda taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkınca refüje çarparak ters döndü. Refüjde ters dönen kamyonetteki 3 kişi ağır yaralandı.

Sarıyer'de refüje çarpan kamyonet ters döndü: 3 ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza sabah saatlerinde Sarıyer Bahçeköy Zekeriyaköy yolu olan Varyant bayırında meydana geldi. Varyant bayırında rampa aşağı seyir halinde olan Erdoğan Özden yönetimindeki 34 JYM 53 plakalı, marketlere gıda taşıyan kamyonet hızlı bir şekilde refüje çarpıp ters döndü. Kamyonette bulunan gıda kolileri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ters dönen kamyonetteki yaralıları çıkardı. Araçta bulunan 3 kişi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Zahid Ezim
 

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