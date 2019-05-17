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Sarıyer'de salyangoz zehriyle köpekleri zehirlenen kadın İHA'ya konuştu

Sarıyer'de salyangoz zehriyle köpekleri zehirlenen kadın İHA'ya konuştu
Sarıyer'de salyangoz zehriyle köpekleri zehirlenen kadın İHA'ya konuştu

Sarıyer Uskumruköy’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokağa dökülen salyangoz zehrinden etkilenen 3 av köpeğinden 1’i telef olan Çiğdem Doğru, o anları İHA’ya anlattı. Doğru, “Zehrin kasıtlı olarak döküldüğünü düşünüyorum. Köpekler önemli ama sonuçta bir can taşıyorlar, fark etmez bir sokak köpeği de olabilir. Umuma açık alanda salyangoz zehrinin ortama dökülmesi de çok tehlikeli” dedi.

Sarıyer’de salyangoz zehriyle köpekleri zehirlenen kadın İHA’ya konuştu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 07.30 sıralarında Sarıyer Uskumruköy'de meydana geldi. Çiğdem Doğru, sabah saatlerinde cinsleri “Setter”, “Poenter”, “Kurzuar” olan ve “kuşçu” diye tabir edilen “Nero”, “Hector” ile “Lena” isimli av köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkartmış, yaklaşık yarım saat sonra barınaklarına alınan köpekler, titreyerek ve ağızlarından köpükler gelmişti. Veteriner kliniğine götürülen köpeklerin “methaldehit” diye bilinen ve bahçelere zarar vermemesi için kullanılan salyangoz zehri yediklerini tespit edilmişti. Önceki gün 06.00 sıralarında köpeklerden “Nero” telef olmuş, diğer köpeklerin durumunun ise ağır olduğu öğrenilmişti.

“Zehrin kasıtlı olarak döküldüğünü düşünüyorum”

Olayla ilgili konuşan Çiğdem Doğru, “Sabah saatlerinde köpeklerimi sokağa çıkarttım. Av köpeği olduğu için 1 buçuk saat dolaşmaları gerekiyor. Sonra bahçıvanımızla birlikte içeriye girdiler. 9 sularında titremeye ve ağzından köpük gelmeye başladı. Hemen zehirlendiğini anlayıp veteriner hekime götürdük. Müdahaleleri yapıldı ama birini kurtaramadık diğer ikisinin durumu kritik. Güvenlik kamera görüntülerinden inceledik şu an polis içeride. Zehrin kasıtlı olarak döküldüğünü düşünüyorum. Köpekler önemli ama sonuçta bir can taşıyorlar, fark etmez bir sokak köpeği de olabilir. Umuma açık alanda salyangoz zehrinin ortama dökülmesi de çok tehlikeli. Komşularımı da bu tip zehirleri kullanmamaları için uyarıyorum. Doğal bir ortamda yaşıyoruz. Sosyal medyadakilerinin de duyarlılığı için çok teşekkür ederim. Türkiye'de bununla ilgili önlem alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.  

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker


 

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