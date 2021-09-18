Sarıyer'de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçlar yola devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili olmaya başladı. Sarıyer'de yağış ve rüzgar etkisini artırarak Büyükdere Caddesi ve Sakıp Sabancı Caddesi'nde bulunan bazı ağaçların yola devrilmesine neden oldu.

Yolların ağaçlarla kapanması nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiği başka yollara yönlendirirken, itfaiye ekipleri ise ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Yol üzerinde geri dönüşleri mümkün olmayan İETT otobüsleri ise kontak kapatarak, ağaçların kaldırılmasını bekledi. Ekiplerin yoldaki ağaçları temizleme çalışması sürüyor.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Gülşah Kahveci



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