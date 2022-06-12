Sarıyer'de silahlı kavga kamerada: Yol kenarındaki adam vuruldu

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine silah çekerek ateşledi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada yol kenarında park halinde duran bir aracın arkasındaki adam bacağından vuruldu. Yaralandığını fark eden adam kısa bir süre sektikten sonra yere düştü.

Yol kenarında dururken bacağından vuruldu

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından taraflar koşarak kayıplara karışırken, yaralı adamı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis olaya karışanları yakaladı

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri, tarafları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur

