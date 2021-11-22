Sarıyer'de ticari araç ile kargo aracı çarpıştı, baba oğul yaralandı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıyer Cendere Caddesi'nde 17.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DU 9613 plakalı aracın sürücüsü Özcan Keskin, Kemerburgaz tarafından gelerek kavşaktan dönmek istedi. O şurada yolun karşısından gelen kargo aracı, ticari araca süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddeti ile ticari araç yan yattı.

Durumu gören çevredekiler hemen 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, aracın içinde sıkışan Özcan Keskin ve oğlu Ege Keskini çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırırken araç çekici tarafından götürüldü.

Hasan Zahid Ezim

