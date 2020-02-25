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Sarıyer'de ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlu ölü bulundu

Sarıyer'de ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlu ölü bulundu
Sarıyer'de ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlu ölü bulundu

Sarıyer Bahçeköy’de lüks bir sitede ünlü iş adamı Ali Armağan’ın evinden silah sesleri geldi. Eve giren polis, Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun silahla vurulmuş halde buldu. Aracıyla evine gelen ünlü iş adamı Armağan’ı yakınları güçlükle siteye götürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Doğan Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir sitedeki bir dairede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde yatak odasında 14 yaşındaki A. Armağan'ın kanlar içerisinde yattığını gördü. Bunun üzerine daireye giren sağlık ekipleri şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan olayın ardından ölen şahsın yakınları da koşarak olay yerine geldi. Gelenler arasında iş adamı Ali Armağan'ın da olduğu görüldü. Armağan'ın bazı yakınları sinir krizi geçirirken, kendisi ise güçlükle siteye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede incelemesi sürerken, sağlık ekipleri ise sitede bekliyor. Olayın nasıl olduğu incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Doğan Can Cesur
 

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