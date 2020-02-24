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Sarıyer'de vicdansız sürücünün köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Sarıyer'de vicdansız sürücünün köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada
Sarıyer'de vicdansız sürücünün köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Sarıyer’de vicdansız otomobil sürücüsü, bir sitede 9 yıldır vatandaşların baktığı “Jason” isimli köpeğe çarpıp kaçtı. Köpeğin ayağı kırılırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Sarıyer'de vicdansız sürücünün köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz 21 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında Sarıyer Boğaziçi Malikaneleri Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinlerinin 9 yıldır baktığı “Jason” isimli köpek yolda ilerleyen bir araca havladı. Buna sinirlenen sürücü köpeği fark etmesine rağmen hızla gaza basarak çarptı. Köpek yaralanırken, sürücü ise kayıplara karıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Sürücünün kimliği belirlendi

Olayın ardından site sakinlerinin ihbarı üzerine kanlar içinde kalan köpek, tedavi altına alındı. Sol arka patisinde kırık olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar bulunan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Site sakinleri köpeğe çarpıp kaçan sürücünün kimliğini belirledi, sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Doğan Can Cesur
 

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