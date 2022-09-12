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Sarıyer'de yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı

Sarıyer'de yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı
Sarıyer'de yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı

Sarıyer Ayazağa’daki Vadi İstanbul AVM’de yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Kavga öncesi 6 kişilik bir grubun restoranda oturduğu 2 saat sonra yanlarında gelen 10 kişilik grupla tartışmaları sonucu kavga çıktığı belirledi. Kavgada yaralanan Azerbaycan uyruklu şahıslardan birinin 8 yerinden silahla vurularak yaralandığı öğrenildi.

Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı - Tıkla İzle

Dün saat 20.20 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir The Galliard restorana gelen 6 kişilik grup oturup sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonda 10 kişilik bir grup, restoranda oturan grubun yanına geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.

Baldırından 8 kurşunla vurulmuş

Karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A. Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K., Ayazağa'daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın karışanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Doğan Can Cesur

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