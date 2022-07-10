Sarıyer'de yoğun yağıştan dolayı camiyi su bastı

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Sarıyer İstinye'de bulunan Neslişah Sultan Camii'ni su bastı. Yoğun yağıştan dolayı mahallenin üst kısmında bulunan inşaat alanından kum camiye doğru indi. Daha sonra boru ve giderlerin tıkanmasının ardından camide su baskını yaşandı.

"Hiçbir birimden destek bulamadık"

Neslişah Sultan Camii İmam Hatibi Cengizhan Birinci, "Saat 3, 3 buçuk sıralarında su seviyesi epeyce yükseldi. Yağış ilerledikçe mahallemizin üst kısmında bulunan inşaat alanından yoğun bir kum ve mıcır birikintisi mahalleye doğru inmeye başladı. Daha sonra sular çok kısa süre içerisinde giderleri ve boruları tıkadı, önlenemez hale geldi. Sonrasında sokaktaki su, camiinin içerisine, sokak üzerinde bulunan dükkanlara, evlere ve camimizin lokaline girdi. Gecenin o saatinde hiçbir birimden destek bulamadık. Mahalleliyle birlikte rögar kapaklarını açmaya çalıştık ama yukarıdan aşağıya yoğun bir şekilde gelen kum onları tamamen doldurmuş vaziyetteydi. Yapabileceğimiz bir şey yoktu" dedi.

"İki defa su baskını yaşadık"

Birinci, konuşmasının devamında, "Sabah saatlerinde yağmur kestiğinde belediyeden teknik ekip gelip burada hummalı hızlı bir çalışma yapmış olsaydı mıcır buradan kaldırılabilirdi. Öğlen saatlerinde yeniden başlayan yağmurla evler, sokaklar ve camimiz maalesef tekrar su altında kaldı. 2 defa su baskını yaşadık. Yağmur suyunu biz sabah camiden boşaltmıştık. Şu an gördüğünüz üzere yeniden dolmuş durumda. Daha şimdi mıcırı, kum birikintisini yoldan kaldırıyorlar" şeklinde konuştu. Öte yandan mahalledeki su birikintisi zabıta ve vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Batuhan Altınbaş