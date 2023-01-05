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Sarıyer'de yol verme kavgası kamerada: Aracın içinden tekme attı

Sarıyer'de yol verme kavgası kamerada: Aracın içinden tekme attı
Sarıyer'de yol verme kavgası kamerada: Aracın içinden tekme attı

Sarıyer’de trafikte seyir halinde olan iki sürücü, yol verme tartışması yüzünden birbirine girdi. Aracından inerek diğer sürücünün kapısını açan sürücü, saldırmaya başladı. Araçtakinin tekmeyle karşılık vermesi üzerine devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı.

Sarıyer’de yol verme kavgası kamerada: Aracın içinden tekme attı - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıyer Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden iki sürücü, yol verme nedeniyle tartıştırmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün aracımın kapısını açtı. Saldırmaya başlayınca araçtaki diğer sürücü de tekme atarak karşılık verdi.

Doğan Can Cesur - Burak Uğur

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