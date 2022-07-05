Sarıyer'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak'ta bulunan Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ED 5018 plakalı ticari araç, freninin boşalması sonucu seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü de 34 PPV 97 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. 2 aracın arasında kalan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralanırken, çok geçmeden olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kazanın olduğu alanda güvenlik önlemi alırken, motosikletteki yaralılar, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O sırada kazanın olduğu yerde aracı arızalanan Engin Bucaklı, "Kaza sırasında aracım arıza yaptı. Trafik ışıklarında durdum. Aracımı park ettiğim sırada güm diye bir ses duydum. Dışarı çıktığım zaman beyaz aracın belediye otobüsüne çarptığını gördüm. Ondan sonra yerde yatan motorcuları gördüm. Biri bayan biri erkekti. Ardından ambulanslar geldi, vatandaşlarla beraber müdahale ettiler. Onları aldılar, götürdüler" dedi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Batuhan Altınbaş - Doğan Can Cesur - Onur Dursun