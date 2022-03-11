İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda

Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda
Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda

Sarıyer’de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sarıyer’deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda - Tıkla İzle

Kaza saat 22.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 İETT kafa kafaya çarpıştı

. Çarpışmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Cadde üzerinde meydana gelen kazada iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle de iki otobüste hasarın oluştuğu görülüyor. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

İLGİLİ HABER
Sultangazide yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti Sultangazi’de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
İLGİLİ HABER
Arnavutköyde kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı
İLGİLİ HABER
Virajı alamayan İETT otobüsü otomobile çarptı: O anlar kamerada Virajı alamayan İETT otobüsü otomobile çarptı: O anlar kamerada
İLGİLİ HABER
Maltepede İETT otobüsü yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı Maltepe’de İETT otobüsü yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Esenyurtta İETT otobüsü kamyona arkadan çarptı Esenyurt’ta İETT otobüsü kamyona arkadan çarptı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.