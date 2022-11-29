Sarıyer'deki market hırsızı, güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 20.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa 170. Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri kılığında giren bir hırsız, market sepetiyle beraber reyonda bulunan ve 600 lira değerinde olan ürünleri alarak parasını ödemeden marketten ayrıldı. Olayın farkına varan market sahibi konuyla ilgili polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan hırsızlık olayı ise anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Batuhan Altınbaş

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