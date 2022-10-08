Sarıyer'deki ünlü AVM'nin lüks restoranında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, Sarıyer'de bulunan ünlü bir AVM'deki lüks restoranda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir şahıs silahını çıkartarak ateş etti. Kurşunlardan biri diğer gruptaki Arap asıllı Alman vatandaşına, silahtan çıkan kurşunlardan bir diğeri ise yan masada oturan Litvanya uyruklu bir kişiye isabet etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Yunus Emre Şeker

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