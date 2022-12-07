Sarıyer'deki ünlü AVM'ye gelen kadın turist hırsızların hedefi oldu

Olay geçtiğimiz perşembe günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan İstinye Park Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın turist Rika Victoria alışveriş yapmak için bir giyim mağazasına girdi. Mağazada kıyafet denemek için kabine giren Victoria, çantasını bırakarak kabinden kısa süreliğine ayrıldı. Victoria, kabine döndüğünde içinde 1000 Euro, pasaport ve cep telefonu olan çantasını yerinde bulamadı.

Kadın turistin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, mağazada bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından mağazaya müşteri gibi giren hırsızların 2 kişi olduğu belirlendi. Eşkalleri tespit edilen hırsızlar her yerde aranıyor.

Batuhan Altınbaş



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