Şarkıcı Fatma Turgut Tekirdağ'da konser verdi

Tekirdağ'da 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Fatma Turgut konseri geceye damgasını vurdu. Tekirdağlılar ve çevre illerden gelen vatandaşların da katılımıyla binlerce kişiye konser veren Turgut sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Binlerce vatandaşın konser alanını doldurduğu muhteşem atmosfer, dron ile havadan görüntülendi.

Halil Dağ - Tunay Özdemir

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