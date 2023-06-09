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Şarkıcı Fatma Turgut Tekirdağ'da konser verdi

Şarkıcı Fatma Turgut Tekirdağ'da konser verdi
Şarkıcı Fatma Turgut Tekirdağ'da konser verdi

57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Fatma Turgut konser verdi.

Şarkıcı Fatma Turgut Tekirdağ'da konser verdi - Tıkla İzle

Tekirdağ'da 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Fatma Turgut konseri geceye damgasını vurdu. Tekirdağlılar ve çevre illerden gelen vatandaşların da katılımıyla binlerce kişiye konser veren Turgut sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Binlerce vatandaşın konser alanını doldurduğu muhteşem atmosfer, dron ile havadan görüntülendi.

Halil Dağ - Tunay Özdemir

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