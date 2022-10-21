Şarkıcı Gülşen hakim karşısına çıktı: 'Samimiyetle özür dilerim'

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik 30 Nisan'daki bir konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca çok sayıda müşteki de katıldı.

‘'Değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim"

Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Gülşen Çolakoğlu, "Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeki başka bir arkadaşım, aramızdaki bir şakalaşma niyetiyle 'seni imam taşısın' dedi. İmam ise aramızda bu lakapla tanınan Miraç Çelenk isimli bir arkadaşımız. Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Sahne şovlarımızda sıklıkla şakalaştığım bir arkadaşımdı. Herkesin malum olduğu üzere şaka sonu 'kendisi' diye bitmektedir. Bunu söylerken ne bir 3. şahıs ne sosyal bir sınıf ne de bir kesimi hedefledim. Bunu seyirciye dönüp söylemedim, tekrarlamadım, alkışlatmadım, altını çizmedim. Dolayısıyla suç teşkil eden bir tanım sergilemedim. Bu sebeple değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim. Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezası olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Gülşen'in ardından savunma yapan avukatları ise müvekkilinin söz konusu videoda hitap ettiği Miraç Çelenk isimli kişinin duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Sanık avukatları ayrıca, müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını, hakkındaki tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kabul ettiklerini belirterek müvekkillerinin beraatını talep ettiler. Sanık avukatları Gülşen'in çocuğunun yurt dışında olduğunu ve annesine özlem duyduğunu da söyleyerek yurt dışına çıkma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Duruşmada beyanda bulunan müştekilerden bazıları sanığın özrünü de dikkate alarak şikayetçi olmazken, bazıları ise şikayetlerinin devam ettiklerini ifade etti.

"İmam hatipli yakınlarımın hiçbirinin sapıklığını da görmedim"

Müştekilerden Sakine Kılıç duruşmadaki beyanında, "Çocuklarım onun şarkılarını her an severek dinlerler. Şarkılarını evde, severek dinlediğimiz bir sanatçının bana ve değerlerime böyle hakaret etmesi beni çok yaraladı. İmam hatipli yakınlarımın hiçbirinin sapıklığını da görmedim. Kendisinin de imam hatip okullarını ziyaret ederek görmesini de istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Gülşen Çolakoğlu'nun adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini talep etti. Alınan savunmaların ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülşen Çolakoğlu'nun imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme Gülşen'in yurt dışına çıkma şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmalardan vareste (mahkeme salonunda hazır bulunmaktan muaf) tutulmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmanın bitmesinin ardından şarkıcı Gülşen duruşma salonundan hakimin kullandığı kapıdan çıktı. Basın mensuplarının koridorun kapısını açmaya çalıştığı sırada ise Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk ve ağabeyi Özden Bayraktar'ın basın mensuplarını engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Olayın geçmişi

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak soruşturma çerçevesinde Gülşen önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle Gülşen Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca ev hapsi kaldırılan şarkıcının 'yurt dışına çıkış yasağı' ile her perşembe günü 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmedilmişti.

Melike İnal - Sema Demir



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