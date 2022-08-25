İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı

Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı
Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı

Şarkıcı Gülşen sahne aldığı mekanda bir kişiden söz ederken “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Gülşen gözaltına alındı.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Gülşen'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

 

İLGİLİ HABER
Milli Eğitim Bakanlığı, Gülşene hukuki süreç başlattı! Milli Eğitim Bakanlığı, Gülşen'e hukuki süreç başlattı!
İLGİLİ HABER
Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.