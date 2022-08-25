Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Gülşen'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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