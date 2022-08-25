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Şarkıcı Gülşen, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Şarkıcı Gülşen, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Şarkıcı Gülşen, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şarkıcı Gülşen, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi - Tıkla İzle

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na otopark kapısından getirildi. Şarkıcı Gülşen, savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Elif Somuncu

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