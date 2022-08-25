İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı
Şarkıcı Gülşen tutuklandı

Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklandı. Öte yandan Gülşen, "Söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

Şarkıcı Gülşen tutuklandı - Tıkla İzle

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na otopark kapısından getirildi. Savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği şarkıcı Gülşen'i ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Gülşen'den ‘özür' paylaşımı

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine gelerek ifade veren Şarkıcı Gülşen Adliyeye sevk edildi. Gülşen sosyal medya hesabından ‘Özür' paylaşımında bulundu. Gülşen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.”

Elif Somuncu
 

İLGİLİ HABER
Şarkıcı Gülşenden özür paylaşımı Şarkıcı Gülşen’den ‘özür’ paylaşımı
İLGİLİ HABER
Gülşenin eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.