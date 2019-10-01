Şarkıcı Yaşar İpek bugün Metris Cezaevi'ne götürülecek

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkeme, İpek'in uzaklaştırma kararı olduğu sürede Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi. Kararın ardından İpek, sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Şarkıcı İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde, Metris Cezaevi'ne gönderildi. İpek, Cuma gününe kadar cezaevinde kalacak.

‘Bitsin gitsin isterdim'

Teslim olmadan önce adliye girişinde açıklamalarda bulunan şarkıcı Yaşar İpek, “İşlemlerimiz yapılacak. Teslim olacağız. Arkadaşlar ben tekrar söylüyorum; ben bu cezayı herhangi birine fiziki bir şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Seren Hanıma bunu yaptığım için burada değilim. Konuşma yasağını çıkardılar ve konuşma yasağının arkasında sürekli iddialarda, iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim şu anda böyle bir pozisyonu. Efendi efendi bitsin gitsin isterdim” dedi.

‘Üzücü bir durum'

Konuşmasının devamında İpek, “Ben konuşma yasağından dolayı giriyorum. Herhangi bir darp raporu, herhangi bir fiziki şiddet hani bağırmamı çağırmamı çekmişler de FETÖ'cü gibi, kalkıp fiziki bir şekilde vurmamı mı çekmemişler. Ben artık bundan kurtulmak istiyorum. Herkese Allah vicdan rahatlığı versin. Ben onun elini tuttum buralarda, aklıma geliyor şimdi gerçekten çok üzücü bir durum. Bariyerleri kırarak, ellerini tutarak, ben onu götürdüm teslim ettim. O beni bu şekilde hapse soktu” şeklinde konuştu.

‘İnsan susmayı bilmeli'

Seren Serengil'in televizyon programındaki açıklamalarına ilişkin konuşan İpek, “Benim geçmişim ortada. Eğer ki Seren Serengil'den öncesine inerseniz, bir tane boş konserim mi varmış ya da gezmediğim bir ülke mi varmış, yapmadığım şey mi varmış. Çok ayıp. Kendi hayal dünyasına, yalan dünyasına kapılmış konuşuyor. Karşındaki insan artık susmayı bilmeli. Madem bu kadar kötüyüm, madem bu kadar vicdansız, gaddar bir insanım. Neydi 14 ay paylaştığı kocam aşağı, kocam yukarı” dedi.

‘Yanlış bir karar'

Sözlerinin devamında İpek, “Bana diyor ya, ‘Benim için projeydin demişim'. Asıl ben onun için projeymişim. Ben onu ses kaydına almadım. Ben ona gizli çekim yapmadım. Ben böyle şeyleri planlamadım. Planlayan kendisi, uygulayan kendisi, zafer de kendisinin mi benim mi bunu Allah bilir. Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmam. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Sonucuna bakıyorum hak etmeyen bir insanla yaşamışım. Ben Seren Serengil'e asla fiziki şiddette bulunmadım. Kendisi hakkında hiçbir tane kırıcı laf etmedim. Mahkeme de karar verdi. Yanlış bir karar olduğunun altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.

‘Benim de çocuğum olacaktı'

Seren Seregil'in tansiyon hastası olduğunu söyleyen İpek, “Çocuğunu düşürdü de, ben düşürttüm de, bunlar çok yanlış şeyler. Gerçekten çok çirkin şeyler. Bir çocuk öldüyse o benim de çocuğumdu. Benim de çocuğum olacaktı. Sadece kendi üzerinde, benim çocuğumdu demesi çok çirkin. Allah herkese vicdan rahatlığı versin” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Açıklamanın ardından şarkıcı Yaşar İpek, avukatı eşliğinde adliyeye girdi. İpek, burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevine götürüldü.

İrem Demir