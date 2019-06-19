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Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak

Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak
Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak

Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yolsuzluk suçlamasıyla ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluk suçlamasıyla ceza mahkemesinde yargılanacağı bildirildi. 2015 yılında gizli telefon dinlemelerinin ortaya çıkmasının ardından Sarkozy'nin 2014 yılında avukatı Thierry Herzog aracılığıyla yüksek mahkeme hakimi Gilbert Azibert'e rüşvet teklif ederek Monaco'da daha iyi bir yere tayin karşılığında kendisiyle ilgili açılan davayla ilgili bilgi istediği ortaya çıkmıştı. 

Fransa'da 5. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak. Avukat Thierry Herzog ve Hakim Gilbert Azibert de "profesyonel gizliliğin ihlali" nedeniyle yargılanacak. 

Soruşturmayla ilgili daha önce gözaltına alınan Sarkozy'nin avukatları gizli telefon dinlemelerinin delil sayılamayacağını öne sürerek, soruşturmaya itiraz etmişti.  

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