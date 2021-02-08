Sarma Barajının yüzde 85'i tamamlandı

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesine ve çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu söyledi. Kaya, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini söyledi.

Tamamlandığında 9 bin 50 dekar araziye can suyu sağlayacak Manisa Sarma Barajının önümüzdeki yıl tamamlanacağını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Şehzadeler kenti Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma Barajı'nda adım adım sona yaklaşılıyor. 9 bin 50 dekar verimli araziye can suyu verecek barajın yüzde 85'i tamamlandı. Barajın temelden yüksekliği 47.5 metre olacak. Yunusemre ilçesi Davutlar Mahallesi yakınlarındaki Sarma Çayı üzerine inşa edilen barajda şu ana kadar gövde sıyırma kazıları, dolusavak ve dipsavak kazıları ve plinth betonu, kondüvi betonarme imalatları ile enjeksiyon imalatları ve rölakasyon yolu tamamlandı. Ön yüzü beton kaplama dolgu tipinde projelendirilen barajın 723 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yüzde 70'i bitirildi. Hedef 2021 yılı içerisinde gövdenin oturmasına bağlı olarak beton kaplama işlemlerine başlamak ve Sarma Barajı inşasını tamamlamak. Gövde yüksekliği temelden 47.5 metre olacak Sarma Barajı'nda 1 milyon 850 bin metreküp su tutulacak." dedi.

Manisalı üreticilere 12 milyon kazandıracak

Bir an önce inşaatı tamamlayarak Manisalı üreticilerine müjdeli haberi vermeyi hedeflediklerini belirten DSİ Genel Müdürü Yıldız, "Proje tamamlandığında 8 mahallemizi basınçlı borulu sulama ile tanıştıracağız. Üretim maliyetleri düşecek, tarlalardaki verim artacaktır. Manisa Sarma Barajı ve Sulaması Projesi tamamlandığında 2021 yılı rakamlarıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 12 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor. Proje 450 kişiye de ek istihdam olanağı sağlayacak." diye konuştu.