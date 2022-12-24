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Sarmaş dolaş yürüdüler daha sonra bıçak ve silahla kavga ettiler

Sarmaş dolaş yürüdüler daha sonra bıçak ve silahla kavga ettiler
Sarmaş dolaş yürüdüler daha sonra bıçak ve silahla kavga ettiler

İzmir'in Bornova ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, bölgedeki bir kafede oturan vatandaşlar silah seslerini duyduktan sonra kaçacak yer aradı.

Sarmaş dolaş yürüdüler daha sonra bıçak ve silahla kavga ettiler - Tıkla İzle

Olay, sabah 05.00 sıralarında, Ergene Mahallesi'nde bulunan Küçükpark yakınlarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Husumetlilerden biri, karşısındakine elindeki bıçağı sallayıp yaralama teşebbüsünde bulundu. Bıçaktan kaçan kişi kısa bir zaman sonra kurusıkı tabancayla diğerine ateş etti. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Muhammet Şerif Recepoğlu
 

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