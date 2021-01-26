İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarp Sınır Kapısı'ndan 552 milyon dolarlık ihracat

Sarp Sınır Kapısı'ndan 552 milyon dolarlık ihracat
Sarp Sınır Kapısı'ndan 552 milyon dolarlık ihracat

Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1 milyon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 araç giriş-çıkış yaparken, ihracata ise 552 milyon dolarlık liralık katkı sağlandığı belirtildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti. Vali Doruk'un makamında gerçekleşen ziyarete, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Şube Müdürü Vildan Ateş, Hopa Gümrük Müdür Yardımcısı Sevim Koçyiğit ile gümrük personeli katıldı.

Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gümrük çalışanlarının '26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ise Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nın işleyişi hakkında da bilgi verdi. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 1 milyon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 aracın giriş-çıkış yaptığını kaydeden Bilgin, sınır kapısının ihracata 552 milyon 549 bin 756 dolarlık katkı sağlandığını söyledi.

Pandemi olmasına rağmen Sarp Sınır Kapısı'ndan, bir günde 709 tır geçişi ile tüm zamanların da rekoru kırıldığını belirten Bilgin, bunun da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Ziyarette Bilgin, günün anısına Vali Doruk'a çiçek takdim etti.

Adem Güngör

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.