SAS Komandolarından nefes kesen mayın eğitimi

Görevlerini soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiren Sualtı Savunma (SAS) komandoları helikopter destekli denizde mayını zararsız hale getirme eğitimi gerçekleştirdi. Farklı harekat şartlarında her türlü el yapımı patlayıcı ve mühimmatı zararsız hale getirme konusunda uzman olan SAS komandoları kabiliyetleriyle dikkat çekti. Denizde sürüklenen mayına müdahale eden komandolar, mayının üzerine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrollü bir şekilde imha edilerek zararsız hale getirilmesini sağladı. Nefes kesen eğitim havadan görüntülendi.

Sualtı Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiperane devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Özel İhtisas Birliklerinden olan SAS Komutanlığı bünyesindeki komandolar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan subay ve astsubaylar arasından seçiliyor. Yetenekli askerlerden oluşan birlik, farklı harekat şartlarında denizde ve karada her türlü el yapımı patlayıcı ve mühimmatın zararsız hale getirilmesi konusunda dünyanın bir numaralı askerleri arasında yer alıyor.

SAS timleri kıyı, iç sularda, kara sularında, denizlerde, sınır ötesi ve sınır dışı harekatlarında karşılaşılan her türlü el yapımı patlayıcı, mühimmat ve şüpheli cisme müdahale ediyor. SAS Timleri, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım, Pençe Kilit gibi harekatlarda da görev alarak, yüzlerce El Yapımı Patlayıcının ve mühimmat zararsız hale getirilmesini sağladı. Sualtındaki tespit edilen patlayıcı maddelere ve mühimmatlara müdahale konusunda uzman olan SAS Komandoları, değişen şartlara hızlı bir şekilde ayak uyduruyor. SAS komandolarının soğukkanlılıkla mayına müdahale edişleri dikkat çekti.

SAS Komandolarından nefes kesen sürüklenen deniz mayınını zararsız hale getirme eğitimi

SAS Komandoların gerçekleştirdikleri mayın zararsız hale getirme eğitimi nefes kesti. SAS Komandoları eğitim çerçevesinde denizde sürüklenen mayına müdahale etti. Helikopter yardımıyla mayının bulunduğu bölgeye ulaşan SAS Komandoları, helikopterden denize atlayarak sürüklenen mayına soğukkanlılıkla ve kontrollü bir şekilde yaklaştı. Sürüklenen mayına patlayıcı yerleştiren komandolar, helikopterdeki vinç yardımıyla denizden alındı. Daha sonra mayının üzerine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrollü bir şekilde imha edilerek zararsız hale getirilmesi sağladı. Nefes kesen eğitim havadan görüntülendi.

Zöhre Alagöz - Ahmet Faruk Sarıkoç - Emre Sertdemir - Cüneyt Sevindik

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