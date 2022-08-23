Şaşkın hırsız kamerada, yol kenarındaki çiçeği saksıyla beraber götürdü

Edinilen bilgiye göre olay önceki akşam Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde yaşandı. Apartmanın önündeki saksıya çiçek diken Nuredtin Yolcu, sabah saatlerinde sulamak için apartmanın önüne geldiğinde saksı ve çiçeğin yerinde olmadığını gördü.

Durumdan şüphelenip güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yolcu, aracıyla apartmanın önüne yanaşan bir kişinin önce etrafı gözetleyip ardından da çiçeği saksısıyla beraber götürdüğünü fark etti.

Çiçeğin götürülmesinden çok hırsızlık yapan kişinin görüntülere yansıyan yanındaki küçük çocuğuna üzüldüğünü ve olumsuz örnek olduğunu söyleyen Nuredtin Yolcu, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

"Çevremizi cennete de cehenneme de çevirmek bizim elimizde" diyen Yolcu şöyle dedi:

"Geçmiş olsun mu demek mi lazım çiçeği senden daha iyi seven birisi mi aldı demek lazım. Ama tabi üzüldüğümüz bir şey. Kapıda baktığımız büyüttüğümüz ve çevreye bir güzellik sağlasın diye baktığımız çiçeği gece bir arkadaş arabasının bagajına koyup götürmüş. Her gün çiçekleri suluyordum. Baktım çiçeğin biri yok. Kamera kayıtlarına baktım. Gece saat 00.00 sıralarında arabayla yanaşıp buradan alındığını fark ettim. Sosyal medyaya da attım. İnsanların gerçekten sosyal paylaşım sitesinde paylaştıktan sonra çok güzel tepkiler ortaya koymuşlar. Hatta birisi 'Çiçek hırsızlığını da duymadan, görmeden ölecektim. Şükür onu da gördüm' demiş. İşin kötü tarafı şu. Çalarken demiyorum yine çiçeği götürürken yanında 7-8 yaşında çocuk var. Örnek olmamız gereken çocuklara toplum olarak böyle mi örnek olacağız? Bu da kötü bir örnek. Çiçeğe üzülmedim. Yanındaki kendi çocuğudur muhtemelen o çiçeğe daha çok üzüldüm. O daha önemli. O çocuk o yaşta bunları görürse yarın 18 yaşına geldiğinde nasıl davranacaktır, nasıl olaylara bakacaktır. Kendi hayatına nasıl yön verecektir, hangi ahlak kuralları çerçevesinde toplum içinde yaşayacaktır bunlara daha çok üzüldüm."

Çiçeği alan kişiye çağrıda bulunan Yolcu, "İnşallah çiçeğime sağlıklı bir şekilde bakıyordur. Yoksa çok önemli değil. Bana söyleseydi biz ona alır hediye ederdik. Ben yine 'Çaldı' demiyorum. Çok gözüne kestirip aldığı belli. İyi bakar yada geri getirir teslim eder" diye sözlerini tamamladı.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram

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