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Sason'da 5 ayda ekmeğe iki defa zam yapıldı

Sason'da 5 ayda ekmeğe iki defa zam yapıldı
Sason'da 5 ayda ekmeğe iki defa zam yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde fırıncıların ekmeğe 5 ay arayla yaptığı yüzde 50 zam vatandaşların tepkisine neden oldu.

İlçede fırınlara giden vatandaşlar 5 ay önce zam alan ekmeğin tekrar zamlandığını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı.

Daha önce 1 liradan satılan 250 gram ekmek 3 ay önce 1 lira 25 kuruşa şimdi de 1 Lira 50 kuruştan satışa sunulurken, 2 liradan satılan 500 gram ekmek ise, 2 lira 50 kuruşa şimdi de yeni zamla 3 liradan satılmaya başlandı.

Ekmeğin zamlanmasından yakınan vatandaşlar zammın geri çekilmesin talep ederken, unun zamlandığını bahane gösteren fırıncılar ise ekmekten fazla kar etmediklerini söyleyerek zammı geri almayacaklarını belirtiyor.

Ekrem Aktaş
 

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