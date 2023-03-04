SAT Komandoları, hedefleri başarıyla imha ediyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SAT Komandolarının gerçekleştirdikleri eğitimler paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Başarmadan dönmek yok parolası ile görev yapan seçkin birliğimiz Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor."

Oğuzhan Halil Özbek - Berkay Hasan Karayakas

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