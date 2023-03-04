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SAT Komandoları, hedefleri başarıyla imha ediyor

SAT Komandoları, hedefleri başarıyla imha ediyor
SAT Komandoları, hedefleri başarıyla imha ediyor

Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor.

SAT Komandoları, hedefleri başarıyla imha ediyor - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SAT Komandolarının gerçekleştirdikleri eğitimler paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Başarmadan dönmek yok parolası ile görev yapan seçkin birliğimiz Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor."

Oğuzhan Halil Özbek - Berkay Hasan Karayakas

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