Satacağı 16 kurbanlığı hırsızlara kaptırdı

Olay, gece saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan Ayşe Kaba'ya ait ahıra giren şüpheli şahıslar, toplam değeri 150 bin lira olan 12 adet koyun, 3 kuzu ve 1 koçu kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası hayvan sahibi Kaba, konuya ilişkin şikayetçi oldu.

"Değeri 150 bin civarında"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan hayvan pazarı esnafı Cafer Erbaş, "Bu hayvanlara bir sürü emek veriliyor, çalacak başka bir şey bulamadılar mı? Gerçekten yazık. Bugün baktığımızda 16 koyunun ortalama toplam değeri 150 bin civarında. 2 sene önceki bayramda da yine danalar çalınmıştı. Yapılan emek hırsızlığı" dedi.

Abdul Samet Kaya - Enes Şamil Gönenç - Muhammed Talha Yazıcı

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