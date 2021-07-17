Satılık dairelerin fiyatları ortalama yüzde 29 arttı

Türkiye'de son bir yılda satılık dairelerin fiyatları ortalama yüzde 29 artarken kira artışlarının ortalaması yüzde 17 seviyesinde oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Türkiye genelinde kira fiyat ortalaması son bir yılda metrekare başına 9,26-TL'den 11,18-TL'ye çıkarak yüzde 17,43 seviyesinde artış gösterdi. Satılık fiyat ortalaması ise son bir yılda metrekare başına 2 bin 187-TL'den, 2 bin 839-TL'ye yükseldi. Satışlardaki fiyat artışı ise yüzde 29,12 seviyesinde yaşandı” diye konuştu.

"Satılık fiyat artışı en çok Aydın'da"

Satılık fiyat ortalamasının en çok artış gösterdiği ilin Aydın olduğunu belirten Özelmacıklı, “Aydın'da son bir yılda konut fiyatları yaklaşık yüzde 60 artış gösterdi. Aydın'ı yüzde 50'ye yakın artışlar gösteren Muğla, Batman, Ardahan, Urfa, Çankırı, Tunceli ve Mardin takip etti. Konut fiyatları Balıkesir ve Antalya'da yüzde 40, İstanbul ve İzmir'de yüzde 30 arttı” ifadelerini kullandı.

"Kira artışı en çok Karaman'da"

Son bir yıldaki kira artışının bazı illerde yüzde 70'lere kadar artış gösterdiğini ifade eden Özelmacıklı, “Örneğin Karaman'da artış oranı yüzde 70'lere yaklaştı. Artışlarda Karaman'ı yüzde 60 ile Mersin, yüzde 50 ile Afyon ve Diyarbakır, yüzde 45 ile Nevşehir, yaklaşık yüzde 40 ile Tekirdağ, Giresun ve İstanbul takip etti. Ankara'da artış yüzde 27 olurken, İzmir'de de yüzde 25 oldu. Kira artışlarının yaklaşık son bir yılda sadece yüzde 1 değişim gösterdiği iller ise Zonguldak, Trabzon, Sivas, Kütahya, Karabük, Elazığ, Ağrı, Edirne ve Eskişehir oldu” açıklamalarında bulundu.

"Öğrenci etkisi ile kiralar artacak"

Üniversitelerin açılmasının bazı illerde ve özellikle büyükşehirlerde kira artışlarının devam edeceğini ifade eden Özelmacıklı, “Kentsel dönüşüm, evliliklerdeki hareketlilik ve yine öğrencilerin barınma telaşının başlaması ile kiralardaki artışın süreceğini düşünüyoruz” dedi.

"En değerli il Muğla"

Birim metrekare satış fiyatları sıralamasında ilk sırada yaklaşık 9 bin TL fiyat ortalaması ile Muğla'nın yer aldığını belirten Özelmacıklı, “Muğla'yı 5 bin 400-TL ile İstanbul, 5 bin 250-TL ile Aydın, 4 bin 800-TL ile İzmir, 4 bin 600-TL ile Antalya, 4 bin 100-TL ile Balıkesir ve 3 bin 800-TL ile Çanakkale takip ediyor” şeklinde konuştu.