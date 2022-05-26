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Satın alacakmış gibi yapıp kontrol amaçlı aldığı motosiklet ve elektrikli bisikleti çaldı

Satın alacakmış gibi yapıp kontrol amaçlı aldığı motosiklet ve elektrikli bisikleti çaldı
Satın alacakmış gibi yapıp kontrol amaçlı aldığı motosiklet ve elektrikli bisikleti çaldı

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden motosiklet ve elektrikli bisiklet ilanlarındaki ürünleri alacakmış gibi ustaya baktırmak için alıp götürdüğü motosiklet, elektrikli bisiklet geri getirmeyen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay; Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.S.E. isimli şahıs farklı gün ve tarihlerde sosyal medya üzerinden tescilsiz ve belgesiz motosiklet, elektrikli bisiklet gibi satışa sunulan ilanları takip ederek ilan sahipleri ile ilandaki ürünleri alacakmış gibi davranıp buluştu. M.S.E. daha sonra motosiklet, elektrikli bisikletleri almadan önce tamircilere kontrol ettirme bahanesiyle karşı tarafın güvenini sağlayıp alıp gittiği ve bir daha dönmediği iddia edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri M.S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Hayati Kanat
 

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