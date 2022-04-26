Satın almak için baktığı telefonu çalıp kaçtı

Olay geçtiğimiz pazar günü saat 22.30 sıralarında Sultangazi Cebeci mahallesinde bulunan bir cep telefonu satış dükkanında yaşandı. Müşteri kılığında işyerine giren yabancı uyruklu hırsız, sözde satın almak için bir süre kontrol ettiği cep telefonunu, işyeri çalışanının bir anlık dalgınlığından yararlanarak çalıp hızla kaçtı.

Olay anını anlatan işyeri sahibi Nurettin Günerli, "3 tane yabancı uyruklu arkadaşa yeni hat açılışı yaparken, başka bir yabancı uyruklu ve Afgan uyruklu olduğunu tahmin ettiğimiz bir kişi gelip cihazı görmek istiyor. Diğer arkadaşımız da yardımcı oluyor, bu konuda yardımcı olurken o arada kalabalıktan istifa edip direkt telefonu alıp kaçıyor. Bizim burada 4500 TL zararımız var. Peşine koştuk kovaladık ama yakalayamadık, yabancı uyruklu kişileri, herkes için demiyoruz ama bu şekilde hırsızlık yapanları artık istemiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye güvencimiz kalmadı, hiçbir şekilde yatırımda yapmakta istemiyoruz. Bütün hırsızlıklar bunların başının altından çıkıyor" dedi.

Olay anı ise işyerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın müşteri kılığında girdiği işyerinde, satın alma bahanesi ile cep telefonunu kontrol ettiği ve çalışanların bir anlık dalgınlığından yararlanarak hızla kaçtığı, çalışanların ise hırsızı yakalamak için peşinden koştukları götürülüyor.

Hasan Tik

