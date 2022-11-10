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Satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Malatya’da kaldığı bekar evinde satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Göktürk Sokak'ta bulunan bir apartmanın son katındaki bekar evinde yaşayan 25 yaşındaki S.G., kimliği belirsiz kişilerin satırlı saldırısına uğradı. S.G. boyun kısmına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinde kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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