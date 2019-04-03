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Satışa hazır 41 paket bonzai ile yakaladılar

Satışa hazır 41 paket bonzai ile yakaladılar
Satışa hazır 41 paket bonzai ile yakaladılar

Samsun’da gözaltına alınan 3 şahısla birlikte satışa hazır 41 paket bonzai ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.T., E.T. ve O.K.'yi yaptıkları takip sonucu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 41 paket halinde 23,19 gram bonzai ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.  

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