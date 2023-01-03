Satmaya çalıştığı tarihi sikkelerle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam ilçesinde Ş.S.(26) adlı bir kişinin elindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisini alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek yaptıkları takip ve çalışma sonucu Ş.S.'yi Alaçam ilçesi Yeni Cami Mahallesi'nde gözaltına adı. Ş.S. ile birlikte 101 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke ele geçirildi.

Muhammer Ay

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