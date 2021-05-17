Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

Yenice'ye bağlı Akçakoyun köyü orman deposu yolu üzerinde bir evin bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.

“30 yıl önce, çalışır vaziyette oturtmuş”

Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, “ Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya'nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır bu araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim” dedi.

İbrahim Çubuk